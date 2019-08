Turismo: Coldiretti, 23,8 milioni di italiani scelgono agosto per le vacanze

- Inizia il rientro nelle città dopo ferragosto ma non mancano le nuove partenze che fanno salire a 23,8 milioni gli italiani che hanno scelto agosto per andare in vacanza nell’estate 2019. Un leggero aumento rispetto allo scorso anno dopo le flessioni registrate a giugno e luglio. E’ quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti-Ixé in occasione del controesodo estivo. “Si consolida la tendenza tutta italiana – sottolinea la Coldiretti - a concentrare le ferie nel mese di agosto scelto da più della metà degli italiani in vacanza durante l’estate 2019. Una stagione che è stata peraltro segnata a giugno e luglio da temperature eccezionali che la collocano sul podio delle più calde dal 1800 ma anche da eventi estremi lungo la penisola con ben 540 tempeste, nubifragi, trombe d’aria e grandinate che hanno provocato gravi danni nelle campagne e al turismo secondo le elaborazioni Coldiretti sui dati della banca dati Eswd”. Nell’estate 2019 più di un italiano su cinque (21 per cento) ha previsto una durata della vacanza compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunatissimo 3 per cento che ha programmato addirittura oltre un mese. Se è il mare a fare la parte del leone per 7 italiani su 10 (70 per cento), seguito dalla montagna, si assiste alla ricerca di alternative meno affollate con la campagna che è scelta dall’8 per cento dei vacanzieri. Ben l’86 per cento degli italiani in vacanza – conclude la Coldiretti – ha scelto come destinazione l’Italia soprattutto con alloggio in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma tra le preferenze si segnalano nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell’offerta ma anche all’ottimo rapporto tra prezzi/qualità con la scelta che avviene sempre più di frequente attraverso siti come www.campagnamica.it.(Rer)