Usa-Colombia: Ivanka Trump il 2 settembre a Bogotà

- Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti Donald e consigliera della Casa Bianca, sarà in Colombia il prossimo 2 settembre. Lo riportano i media locali ricordando che Ivanka Trump, leader dell’iniziativa per lo sviluppo e la prosperità globale delle donne (Wgdp), viaggerà su invito della vicepresidente colombiana Marta Lucia Ramirez. Le due si erano viste a. Washington lo scorso 6 di maggio. L'obiettivo della visita, scrive il quotidiano "El Tiempo" è far conoscere a Ivanka Trump la realtà delle donne nel paese e ricercare alleanze strategiche con gli Usa. L'imprenditrice dovrebbe nell'occasione appoggiare processi produttivi utili a promuovere l'occupazione femminile, tra cui progetti per il cacao, la palma e l'avocado. (Mec)