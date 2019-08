Governo: Cicchitto (ReL), Salvini sbaglia tutto ma Forza Italia sta a guardare

- Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà ed ex presidente della commissione Affari esteri della Camera, dalle pagine de "Il Tempo", scrive che "Salvini a stagione politica sostanzialmente conclusa ha intimato ai senatori di 'alzare il culo' e ritornare al Senato a votare per mettere in moto le procedure che avrebbero dovuto portare allo scioglimento di due rami del Parlamento. Così è avvenuto per la maggioranza dei senatori, ha 'alzato il culo', si è recato in Senato e ha messo il Capitano in minoranza sul piano procedurale. A quel punto le vittime designate (il M5s, il Pd, Leu, parte dei centristi) hanno aperto un confronto per vedere se è possibile realizzare un governo di legislatura che non solo eviti l'aumento dell'Iva ma specialmente che neutralizzi il tentato blitz di Salvini. Adesso, di fronte a questo rischio non previsto", continua il presidente di Rel, "Salvini si è messo paura, sembra esitare ('il mio telefonino è sempre aperto'), ma a parte il fatto che se ritornasse indietro perderebbe la faccia, è del tutto problematico che a loro volta i grillini gli vadano dietro perdendo a loro volta ogni credito politico. Il rischio", per Cicchitto, "è di trovarsi di fronte a un mucchio di rovine, provocato dalle mosse non calibrate fatte da Salvini". (segue) (Rin)