Governo: Cicchitto (ReL), Salvini sbaglia tutto ma Forza Italia sta a guardare (2)

- Cicchitto aggiunge che "purtroppo, in tutta questa vicenda Forza Italia ha rinunciato a svolgere un autonomo ruolo politico, accettando di essere relegata a bordo campo, in attesa che Salvini la ammetta o meno con la sua sigla nella alleanza di centrodestra. Da un partito che ha l'ultimo dei leader storici rimasti in campo, cioè Silvio Berlusconi, e una posizione di centro europeista e riformista, si potrebbe chiedere molto di più anche perché colui che pretende di guidare il centrodestra, cioè Salvini, sta commettendo una serie di errori politici", conclude il presidente di Riformismo e Libertà, "e sta esprimendo una serie di posizioni di fondo assai discutibili ('pieni poteri', uso strumentale della immigrazione, posizioni di rottura nei confronti dell'Europa, rapporti preferenziali con la Russia di Putin)". (Rin)