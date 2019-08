Roma: ladro maldestro in manette, tenta due volte furto a chiosco nella stessa giornata

- Un ladro maldestro è finito in manette ieri sera dopo aver tentato senza successo due volte di rapinare il titolare di un chiosco di frutta in piazza della Repubblica a Roma. Intorno alle 17 del pomeriggio il rapinatore, un 27enne della provincia di Latina e con precedenti, aveva tentato di sottrarre una valigia al titolare bengalese del chiosco ma, scoperto grazie all’aiuto di un ambulante connazionale, gestore di un chiosco limitrofo, il giovane si era allontanato dopo aver minacciato di morte entrambi gli esercenti. Non contento nella tarda serata, verso le 22, il 27enne è tornato a far visita ai due commercianti tentando di portar via un registratore di cassa e aggredendo uno dei due. A quel punto, a seguito di segnalazione, sono intervenuti i carabinieri che hanno ammanettato il ladro che ora dovrà rispondere di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida(Rer)