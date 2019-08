Governo: M5s ancora all'attacco della Lega (2)

- A rimarcare il gelo pentastellato, ecco oggi, di buon mattino, il post pubblicato sul blog delle Stelle in cui si ribadisce che "Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica. Perché 24 ore dopo aver aperto la crisi (nemmeno 24 ore dopo, pensate), hanno chiamato Berlusconi e sono andati ad Arcore. E questo mica ce lo stiamo inventando noi, al contrario", continua il post, "è una notizia di pubblico dominio. C'è' anche un'intervista di Salvini rilasciata 5 giorni fa al 'Giornale', guarda caso proprio il quotidiano della famiglia Berlusconi, in cui pubblicamente dice di voler fare 'un governo del sì' insieme al Cavaliere. E sapete qual è il paradosso di tutto questo? Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli. Gli ha dato picche". (segue) (Rin)