Governo: M5s ancora all'attacco della Lega (3)

- Non solo, in un successivo post ancora sul blog delle Stelle, il M5s afferma "ma come, non dovevano mollare tutti la poltrona? Hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco e invece ancora sono lì, incollati alla poltrona. Senza pudore. Si tratta di una crisi surreale aperta dalla Lega solo per tutelare gli interessi di partito, per portare a casa nuove poltrone. Storia da prima Repubblica, logiche di palazzo, intrighi politici, solo per conquistare nuovo potere. Hanno dimostrato di ignorare i problemi dei cittadini, badando solo a capitalizzare. Hanno tradito gli italiani solo per gonfiare la propria pancia elettorale. Questo non è cambiamento, sembra di rivedere gli anni più bui della politica italiana. Siamo rimasti gli unici", si legge nel post, "a garantire gli italiani e non molleremo di un solo centimetro". (segue) (Rin)