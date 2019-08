Imprese: Cgia Mestre, 6.500 artigiani in meno nel 2019

- Sono 6.500 in meno le imprese artigiane in Italia nel 2019. A dirlo è il rapporto della Cgia di Mestre (Confederazione generale italiana degli artigiani). Sebbene nel secondo trimestre dell'anno si sia verificata una leggera ripresa per la Cgia permane il cattivo stato di salute dell’artigianato in Italia. Nei primi 6 mesi di quest’anno lo stock delle imprese artigiane è diminuito di 6.564 unità. Al 30 giugno scorso, il numero complessivo si è attestato a quota 1.299.549. Ad eccezione del Trentino Alto Adige, in tutte le altre regioni italiane il saldo del primo semestre è stato negativo. I risultati più preoccupanti si sono registrati in Emilia Romagna (-761), in Sicilia (-700) e in Veneto (-629). Una moria, quella delle aziende artigiane, che dura ormai da 10 anni. Tra il 2009 e il 2018, infatti, il numero complessivo è sceso di quasi 165.600 unità. (segue) (Com)