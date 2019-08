Governo: Mulè (FI), stop ad acrobati e giocolieri politica, tornare al voto

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai telegiornali, ha affermato che "Cinque stelle e Lega si insultano, ma sotto sotto si inseguono. Il Partito democratico dice di voler andare al voto ma in realtà lavora a un inciucio per spartirsi le poltrone. Basta con acrobati, giocolieri e funamboli della politica: Forza Italia chiede e ripete con coerenza", ha concluso il parlamentare, "di tornare al voto e restituire la parola agli elettori".(Rin)