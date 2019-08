Hong Kong: in corso undicesimo fine settimana di proteste anti governative

- Hong Kong è entrato nell'undicesimo fine settimana consecutivo di proteste antigovernative. Dopo due manifestazioni tenute tra la sera di venerdì e la mattina di sabato, chiuse senza incidenti, un nuovo corteo è partito nelle prime ore del pomeriggio dalla zona sudorientale di Hong Hom. Dopo il primo divieto opposto dalle autorità, il corteo è stato autorizzato su un tragitto messo al sicuro dalle forze di polizia anche con il dispiegamento di blindati con cannoni ad acqua. L'attenzione, segnala il "South China Morning Post", è ora rivolta alle possibili uscite dal percorso stabilito e agli eventuali incidenti che ripeterebbero una dinamica già sperimentata in molti dei fine settimana precedenti. In precedenza erano stati i docenti a organizzarsi per difendere il "diritto dei giovani a manifestare", con un corteo sfilato sotto la pioggia. (segue) (Cip)