Lombardia: primi interventi per danni maltempo in Valsassina e Valcamonica

- Regione Lombardia, per far fronte alle emergenze verificatesi nei giorni scorsi a causa di un fronte di maltempo eccezionale in Valsassina (LC) e in Valcamonica (BS) ha autorizzato i Comuni coinvolti (Casargo, Vendrogno, Bellano e Valvarrone per la provincia di Lecco e Ono San Pietro, Cerveno e Losine per quella di Brescia) ad utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico, per svolgere lavori in somma urgenza. "Come promesso, ci siamo attivati immediatamente per permettere gli interventi più urgenti, in modo da riportare il più presto possibile alla normalità la vita delle popolazioni colpite così duramente dal maltempo di queste ultime settimane - spiega in una nota l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - Una vicinanza verso i suoi territori più fragili che Regione non ha mai fatto mancare e che viene ulteriormente confermata". In totale, per la provincia di Lecco, si tratta di 820.000 euro, suddivisi in 12 interventi prioritari: 98.722 euro a Cimitero Narro; 96.000 euro alla Val Corda confluenza Bandico; 92.600 in Val Spirsol; 77.260 in Valle Brocca Quaglia; 99.680 euro per l’asporto di materiale in valle dei Morti; 99.500 euro per attraversamento vallette su strada agrosilvopastorale Indovero Intelco; 50.840 euro per la barriera paramassi sopra SP 67; 15.850 euro per sgombero materiale da edifici residenziali via Santa Margherita. (segue) (com)