Lombardia: primi interventi per danni maltempo in Valsassina e Valcamonica (2)

- A cui si aggiungo 25.000 euro per il Comune di Vendrogno; 146.000 euro per due opere nel Comune di Bellano; 20.000 euro per distacco massi sopra l'abitato della località Avano con danneggiamento reti paramassi in Comune di Valvarrone. Per quanto riguarda la provincia di Brescia, invece, sono stanziati 170.800 euro, di cui 92.240 euro per un intervento sullo svaso dell’alveo del fiume Oglio e del torrente Blè nei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno; 46.360 euro per la messa in sicurezza dei torrenti Poia, Val di Les, Valle dell'Inferno e Gibezza con svasamento delle briglie poste a monte della strada intercomunale Cerveno-Losine-Lozio e dell'abitato di Losine; 32.200 euro per la messa in sicurezza del torrente Poia con svasamento briglie posta a monte dell'abitato di Losine. (com)