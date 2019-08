Romania: ministro Finanze Teodorovici, cittadini potranno inviare rimesse in patria senza commissioni

- I cittadini romeni residenti all’estero potranno inviare rimesse in patria senza pagare commissioni. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze romeno Eugen Teodorovici, nel corso di una conferenza con i rappresentanti dei connazionali espatriati. Il sistema di esenzione dalle imposte sulle rimesse verrà sviluppato e lanciato probabilmente da settembre, ha spiegato il ministro. “I cittadini romeni inviano denaro a casa, e spesso devono pagare commissioni per queste attività”, ha ricordato Teodorovici, spiegano che il governo intende concludere degli accordi con le banche estere per rendere possibili i trasferimenti di denaro senza pagamenti ulteriori. (Rob)