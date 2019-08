Violenza donne: Tateo (Lega), con legge voluta da Lega le vittime hanno giustizia

- Anna Rita Tateo, deputata pugliese della Lega e membro della commissione Giustizia di Montecitorio, afferma in una nota che "alcuni recenti casi di denunce hanno dimostrato concretamente la bontà di Codice rosso, portando le vittime a essere ascoltate, rapidamente, e i loro persecutori sottoposti con prontezza a misure cautelari. Sono felice che questa legge, voluta e approvata con la determinante spinta della Lega, possa essere d'aiuto in situazioni difficili e che per troppo tempo sono rimaste senza la giusta attenzione. Grazie alla Lega", continua la parlamentare, "le donne possono davvero ottenere giustizia e hanno un motivo in più per denunciare, perché sanno che davvero verranno ascoltate. Sono orgogliosa di aver collaborato a questo provvedimento in commissione Giustizia: i miei ringraziamenti", conclude Tateo, "ai ministri Salvini e Bongiorno e al sottosegretario Morrone". (Com)