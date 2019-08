Torino: questura, 45 arresti e 100 denunce negli ultimi 5 giorni

- In 5 giorni, dal'11 al 16 agosto, a Torino sono state arrestate 45 persone e denunciate oltre 100. A farlo sapere, con una nota, è la questura. Per ciò che concerne i titoli di reato, maggior incidenza l’hanno avuta gli arresti per furto (in appartamento, in esercizi commerciali, su auto, a danno di viaggiatori), sia tentati che consumati, e per detenzione di sostanza stupefacente. Subito a seguire troviamo i reati di resistenza, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, sequestro di persona a scopo estorsivo, maltrattamento in famiglia, ricettazione, ed infine quelli connessi all’immigrazione clandestina, al possesso e alla fabbricazione di documenti falsi oltre che all’esecuzione di Ordini di Carcerazione. Tra gli ultimi arresti per tentato furto in appartamento rientra uno degli interventi delle volanti del Commissariato “Centro”. Nel tardo pomeriggio di mercoledì sono intervenuti in via Sant’Ottavio angolo corso Regina Margherita dove un passante ha segnalato la presenza di due ragazzi di etnia Rom che stavano provando ad aprire alcuni portoni a spallate. Difatti anche i poliziotti hanno potuto immediatamente constatare l’azione delittuosa dei due ragazzi, che una volta all’interno dell’androne sono stati fermati dagli agenti. Uno dei due era riuscito a nascondere un cacciavite di grosse dimensioni all’interno di una plafoniera e uno dei due aveva anche finto di essere lì per visionare un appartamento da prendere in affitto. Si tratta di due cittadini rumeni di 20 e 23 anni, con precedenti di Polizia, arrestati per tentato furto aggravato in concorso. (segue) (Rpi)