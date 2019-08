Torino: questura, 45 arresti e 100 denunce negli ultimi 5 giorni (2)

- Il giorno prima, sempre gli agenti del “Centro”, avevano arrestato un ventunenne del Gambia, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di Polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nello specifico i poliziotti erano intervenuti in supporto al personale sanitario giunto in Lungo Dora Napoli per un’aggressione in strada. Il 21enne aveva perso il controllo aggredendo un cittadino marocchino con una bottiglia di vetro. Gli operatori hanno tentato più volte di tranquillizzare l’uomo, quest’ultimo palesemente sotto l’effetto di abuso di alcool, inveiva contro i poliziotti ed improvvisamente si scagliava contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Mediante l’uso dello spray al peperoncino lo straniero si riportava alla calma. Sempre nella giornata di mercoledì, gli agenti del Commissariato “Barriera Nizza” durante un controllo straordinario del territorio hanno sequestrato, a carico di ignoti, quasi 50 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato rinvenuto dai cani poliziotto all’interno del Parco del Valentino. Nel medesimo contesto, grazie anche al supporto del Reparto Prevenzione Crimine, sono state identificate 23 persone e sono stati controllati 2 esercizi commerciali. Il titolare di una sala scommesse di corso Vittorio Emanuele II è stato sanzionato amministrativamente per inidoneità dei locali fumatori. (segue) (Rpi)