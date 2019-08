Torino: questura, 45 arresti e 100 denunce negli ultimi 5 giorni (3)

- Nella stessa giornata e in materia di stupefacenti indichiamo anche l’arresto degli agenti del Commissariato “Barriera Milano”. In via Brandizzo, all’interno di un appartamento, due ragazzi senegalesi, di 19 e 20 anni, detenevano circa 50 grammi di cocaina, in 28 dosi pronte alla vendita. L’attenta attività di osservazione consentiva ai poliziotti di fermare l’attività di spaccio dei due giovani, già con precedenti di Polizia. Inoltre all’interno dell’abitazione è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione ed oltre 700 euro in contanti. Giovedì pomeriggio, i motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato un 24enne del Gambia per spaccio. Quest’ultimo nell’area pedonale di corso Massimo d’Azeglio direzione corso Marconi, giunto all’altezza dell’area cani, si fermava guardandosi intorno con circospezione. Dopo poco prelevava un sacchetto dalle tasche per posizionarlo sul punto più alto di un albero, poi stazionava in zona in attesa di clienti. Dopo circa un’ora di osservazione, i poliziotti hanno notato il primo scambio e sono intervenuti fermando il pusher dopo un breve inseguimento. Si trattava di infiorescenze di marijuana. Il giovane aveva precedenti di Polizia ed a carico l’Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale per il quale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. (segue) (Rpi)