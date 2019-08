Torino: questura, 45 arresti e 100 denunce negli ultimi 5 giorni (4)

- A inizio settimana invece, gli agenti del Commissariato “Madonna di Campagna” hanno denunciato in stato di libertà per furto un ragazzo del Mali. Un suo connazionale, addetto alla sicurezza, ha notato il giovane aggirarsi, con fare sospetto, tra le corsie di un noto negozio di scarpe di via Orvieto. Il venticinquenne si è poi diretto verso le uscite con in mano una borsa con lo stesso marchio, senza però essere mai passato dalle casse. Il giovane aveva asportato un paio di scarpe del valore di circa 50 euro. La merce, non essendo danneggiata, veniva restituita al proprietario e rimessa in vendita. Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino romeno di 30 anni per il reato di furto aggravato di beni esposti alla pubblica fede. Nello specifico l’uomo era stato notato lunedì sera in via Arbe, presso un centro di raccolta rifiuti, da una donna di passaggio. In compagnia di un altro uomo stava scavalcando il cancello per introdursi all’interno dell’ecocentro. In un’enorme vasca di contenimento di materiali elettrici e ferrosi, nonché di rame, il 30enne stava armeggiando creando un forte rumore, i poliziotti hanno così approfittato di quel momento per fermarlo. Il complice, probabilmente in un altro punto dell’area, riusciva a far perdere le sue tracce. (Rpi)