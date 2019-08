Municipio Roma X: Possanzini (SI), chiediamo trasparenza su lavori presso Pit Ostia

- I lavori presso il Pit, Punto informazioni turistico di Ostia in piazza Anco Marzio, secondo il segretario di Sinistra Italiana per il X Municipio di Roma, Marco Possanzini, non si stanno svolgendo in maniera trasparente. In una nota Possanzini spiega che nei giorni scorsi “alcuni operai hanno armeggiato attorno al Pit per un paio di giorni, togliendo alcune delle parti pericolanti, transennando poi la struttura per evitare incidenti ed usi impropri del fabbricato. Punto, fine”. Possanzini aggiunge: “Ciò che ci sorprende, visto che parliamo di lavori fatti con soldi pubblici, è che dopo la transennatura della struttura nessuno ha apposto la relativa cartellonistica informativa con tanto di logo di Roma Capitale. Non sappiamo nulla sui lavori, in cosa consistono, quanto costeranno, chi li farà, entro quanto finiranno, chi è il responsabile, ecc. Tutto completamente anonimo, senza un minimo di trasparenza, nemmeno sull'utilizzo futuro della struttura in quanto si rimanda tutto ad un prossimo e generico bando. Eppure parliamo di soldi pubblici e di una struttura, seppur fatiscente, che è di proprietà pubblica”. E conclude: “Non vorremmo mai trovarci dinnanzi all'ennesimo e inconcludente annuncio, dove si promette e si ripromette, dove si prende tempo, senza mai però dare reale concretezza ad un progetto, magari per non scontentare qualcuno”.(Com)