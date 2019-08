Americhe: Venezuela ricompare in lista aderenti Trattato interamericano difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela rientra nella lista dei paesi che hanno ratificato il Trattato interamericano di difesa reciproca (Tiar), dopo la richiesta avanzata a luglio dal leader oppositore Juan Guaidò. Il nome del paese, che si era ritirato dall'intesa sotto il governo dell'ex presidente Hugo Chavez, è ricomparso sulla pagina ufficiale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), l'organismo depositario delle ratifiche. La notizia è stata rilanciata da Gustavo Marcano, il funzionario che Guaidò ha indicato come "ministro consigliere" presso la rappresentanza del governo "ad interim" a Washington. "Continuiamo ad avanzare come paese, con tutti i meccanismi utili a ottenere la libertà", ha scritto Marcano in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La richiesta di rientro nel Tiar, passaggio interpretato come possibile avallo a un'azione militare dall'estero, era stata ratificata a fine luglio dall'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni, ma azzerata dalla Corte suprema (Tsj), in uno dei tanti conflitti istituzionali aperti dalla crisi politica in atto. (segue) (Brb)