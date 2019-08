Americhe: Venezuela ricompare in lista aderenti Trattato interamericano difesa (3)

- L'applicazione degli strumenti del Tiar è stata sollecitata non meno di venti volte negli anni '50 e '60, ma congelato nei fatti dalla Guerra fredda che imponeva di non creare squilibri mondiali in crisi come quella di Cuba o nella guerra tra Honduras ed El Salvador del 1969. Nel caso della guerra delle Falkland, 1982, gli Usa ritennero di dare priorità agli obblighi stabiliti dal trattato istitutivo della Nato, prestando assistenza al Regno Unito. Nell'occasione, tanto gli Stati Uniti - quanto il Cile e la Colombia - ricordarono che il senso del trattato era meramente difensivo e gli effetti erano attenuati dal fatto che il conflitto era stato scatenato da Buenos Aires. Il depotenziamento del testo portò all'abbandono da parte del Messico prima (2002) e da Bolivia, Ecuador, Nicaragua e Venezuela nel 2012. (segue) (Brb)