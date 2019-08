Americhe: Venezuela ricompare in lista aderenti Trattato interamericano difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine luglio l'Assemblea nazionale, organo le cui funzioni sono da tempo non riconosciute dal governo di Nicolas Maduro, approvava "in seconda lettura" la richiesta di adesione al Trattato. Un passaggio che non risolve da solo i problemi, ma che fortifica l'azione di contrasto agli "abusi" del governo, assicurava Guaidò in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Il Tiar non è magico, non è un bottone che si preme e che rivoler tutto da domani. Stiamo parlando di garanzie, di governabilità, di futuro e stabilità", segnalava l'oppositore. Poco dopo la Corte suprema di Giustizia (Tsj) del Venezuela invalidava la decisione dell'An sottolineando "l'assenza di effetti giuridici" di un testo approvato dal parlamento "non in funzione". La Corte ha basato la sua decisione sull'articolo 236 della Costituzione, secondo il quale "sono le attribuzioni e gli obblighi conferiti al presidente della Repubblica a dirigere le relazioni estere e concludere e ratificare trattati o accordi internazionali". "Pertanto è nullo, privo di validità ed efficacia legale il presunto ripristino Venezuela nel Tiar e, di conseguenza, qualsiasi azione svolta con lo scopo di applicare tale trattato deve essere considerato un atto ostile alla sovranità nazionale e un'aggressione contro il territorio ed il popolo venezuelano, la pace ed il diritto internazionale", conclude la sentenza. (Brb)