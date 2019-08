Roma: rubano nel veicolo di una turista francese all'Esquilino, 5 arresti

- Cinque persone, di origini bosniache, sono state arrestate perché colte in flagrante dai carabinieri mentre derubavano all’interno di un Van di proprietà di una turista francese. I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno sorpreso ieri i tre uomini che rovistavano nel Van e le due donne che si allontanavano con un trolley durante un servizio di controllo all’incrocio tra via Principe Amedeo e viale Manzoni. Al momento dell’intervento i militari hanno accertato che i ladri erano riusciti ad entrare nell’abitacolo tramite la rottura del deflettore anteriore. Successivamente hanno rintracciato la turista francese che alloggiava in un albergo della zona e le hanno riconsegnato la refurtiva. Gli arrestati sono tre uomini di 50, 23 e 19 anni e due donne di 32 e 17 anni, tutti senza fissa dimora, e domiciliati presso l’insediamento di via Salviati. Già noti alle forze dell’ordine per per tentato furto aggravato in concorso con minore, adesso sono trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.(Rer)