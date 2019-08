Sudan-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu oggi a Khartum

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si trova oggi in visita ufficiale in Sudan dove parteciperà alla cerimonia della firma di un accordo di condivisione del potere tra le parti rivali nel paese. Lo riferisce una nota della diplomazia di Ankara. Cavusoglu "visiterà Khartum per partecipare alla cerimonia della firma della Dichiarazione costituzionale", frutto dell'intesa tra l'alleanza per la Libertà e il Cambiamento - l'ombrello che racchiude le diverse forze di opposizione - e quelli del Consiglio militare di transizione (Tmc), attualmente al potere in Sudan. (Tua)