Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio annuvolamenti sulle zone montane, occasionali annuvolamenti sulla Pianura, in particolare sulla parte occidentale. Precipitazioni assenti salvo occasionali brevi piovaschi sui rilievi nel pomeriggio. Minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in leggero rialzo. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 32 °C. (Rem)