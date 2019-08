Cultura: Acli Roma lanciano il concorso Fotosocial, quest’anno dedicato al tema del lavoro

- In occasione della giornata mondiale della fotografia, che ricorre lunedì 19 agosto, le Acli di Roma aps lanciano la quinta edizione del concorso "Fotosocial". Nel titolo, "In che lavoro siamo?!", un punto interrogativo e uno esclamativo convivono per mettere a fuoco il tema di quest'anno: il lavoro. Da una parte, una frase interrogativa per intraprendere un viaggio a 360 gradi attorno al mondo del lavoro, a partire dai mestieri del momento, connessi alla rivoluzione digitale, fino a quelli tradizionali, come l'artigiano, il contadino, e il fornaio, che, custodi di botteghe sempre aperte, ancora oggi costituiscono l'ossatura del nostro Paese. Il tutto passando per la bellezza del sociale. Dall'altra, una esclamativa per indagare l'altro emisfero di questo mondo, quello della disoccupazione e del precariato, che tiene sotto scacco milioni di italiani. Protagonisti del "Fotosocial 2019", saranno fotografi professionisti, non professionisti e instant. Si potrà concorrere o tramite i social network, Facebook o Instagram, oppure tramite mail. Saranno ammesse fotografie in bianco e nero, o a colori, che rappresentino al meglio l'argomento sia in senso figurato che metaforico. (segue) (Com)