Cultura: Acli Roma lanciano il concorso Fotosocial, quest’anno dedicato al tema del lavoro (2)

- Le prime 10 foto che otterranno più like su Facebook e Instagram verranno poi valutate e giudicate da una Giuria di esperti, composta da personalità del mondo del sociale e della cultura. In palio per il primo classificato un montepremi pari a 1.000 euro, di cui 500 euro da devolvere in beneficenza ad un'organizzazione sociale individuata dal vincitore. Le foto finaliste inoltre, daranno vita a diverse mostre itineranti che si svolgeranno nella città di Roma. Il termine ultimo per inviare le fotografie è fissato per il 15 dicembre 2019. "Il Fotosocial – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps – quest'anno mette al centro uno dei temi prioritari per le Acli e per il nostro Paese: il lavoro, in tutte le sue sfaccettature. Come Acli di Roma ci impegniamo quotidianamente nella promozione del lavoro dignitoso, come sinonimo di crescita economica, benessere e sviluppo integrale della persona. Attraverso un viaggio tra vecchi e nuovi mestieri, vogliamo raccontare con il linguaggio della fotografia, intesa come vera e propria forma d'arte, la bellezza e i valori del lavoro, a partire da quello manuale”. (segue) (Com)