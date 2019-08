Cultura: Acli Roma lanciano il concorso Fotosocial, quest’anno dedicato al tema del lavoro (3)

- Borzì spiega poi che “nella quinta edizione del Fotosocial l'obiettivo è puntato anche sulle accezioni più negative del lavoro, quello che ogni giorno ci impegniamo a contrastare, spesso precario, in nero e mercificato, che non offre né diritti né tutele e priva le persone della possibilità di pianificare progetti a lungo termine, diventando un'emergenza sociale”. E conclude: “A soffrire in questo contesto occupazionale, sono soprattutto i giovani, che, in bilico tra lavoretti e contratti part time, sono il più delle volte costretti a sognare a scarto ridotto, non riuscendo nemmeno a pensare di metter su famiglia. Attraverso progetti come il Cantiere generiamo lavoro, realizzato insieme alla Diocesi di Roma e in collaborazione con significative associazioni che si riconoscono nei valori della dottrina sociale della chiesa, cerchiamo di fornire risposte e offrire ai giovani strumenti concreti per facilitarne l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro". Il concorso è promosso in collaborazione con il "Circolo Acli pietra su pietra", presieduto dal responsabile della comunicazione Paolo Frusone, e con il supporto tecnico dell'associazione Graffiti, un'eccellenza nel campo dello studio della fotografia, affiliata alle Acli di Roma, e presieduta dal photoreporter Gianni Pinnizzotto. (Com)