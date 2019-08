Sociale: Unitalsi, accolte oltre 1360 famiglie a Roma dal 2002 con "Progetto piccoli"

- Grazie al “Progetto dei piccoli” di Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) dal 2002 sono state accolte in forma gratuita a Roma oltre 1360 famiglie lontane da casa e con figli ricoverati nelle strutture ospedaliere della Capitale e dintorni. In una nota l’Unitalsi spiega che la prima casa di accoglienza aperta a Roma è stata Casa Bernadette, inaugurata nel 2002, con 15 posti letto (che in caso di emergenza possono diventare 20). Dalla sua inaugurazione, Casa Bernadette ha ospitato 560 famiglie, indicate dagli assistenti sociali dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dallo scorso maggio, inoltre, la Casa ha firmato con l'ospedale un protocollo d'intesa che ne solidifica l'alleanza per il bene dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Dal 2014, a Roma esiste anche l'esperienza di Casa Sofia, vicina al policlinico Augusto Gemelli. In questi cinque anni, Casa Sofia ha ospitato 305 famiglie. A queste due esperienze si sono affiancate fino al 2017 altre due case che negli anni hanno ospitato ulteriori 500 famiglie. Imminente è invece l'apertura di Casa Amelia presso lo stesso edificio di Casa Sofia. Ardentemente voluta dalla vicepresidente Amelia Mazzitelli, deceduta da poco tempo, la casa con i suoi otto posti letto sarà presto inaugurata e dedicata alla sua memoria. (segue) (Com)