Sociale: Unitalsi, accolte oltre 1360 famiglie a Roma dal 2002 con "Progetto piccoli" (2)

- In linea generale il Progetto piccoli di Unitalsi conta al momento 11 Case attive in tutta Italia. A quelle romane si aggiungono cinque a Genova (casa Angela, Edoardo, Massimo, Riccardo e Samuele), una a Bologna (Casa santa Bernadette), una a Padova (casa Margherita), a Latina (casa Il Sicomoro) e una a Perugia (casa Diletta). All'accoglienza nelle Case si aggiunge anche l'accompagnamento garantito da Unitalsi alle famiglie che fanno parte del progetto presso l'Istituto neurologico "Carlo Besta" di Milano, l'Istituto ortopedico "Rizzolo" di Bologna, l'ospedale pediatrico "Meyer" di Firenze, l'ospedale pediatrico "Apuano" di Massa, l'ospedale pediatrico "Santobono" di Napoli e l'ospedale pediatrico "Di Cristina" di Palermo. "Le famiglie che devono ospedalizzare i propri figli per lunghi periodi- spiega Cosimo Cilli, responsabile nazionale del Progetto dei piccoli - si trovano spesso di fronte a difficoltà logistiche ed economiche. Per questo motivo la nostra presenza con loro per non lasciarli soli. Un progetto che esprime nella sua semplicità il senso profondo per la nostra associazione di essere accanto a chi soffre non solo durante i pellegrinaggi, ma anche nella vita quotidiana”. (Com)