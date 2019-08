Usa-Iran: tribunale statunitense, mandato di sequestro per petroliera Grace I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale degli Stati Uniti ha emesso un mandato di sequestro della petroliera Grace I, fermata lo scorso 4 agosto a Gibilterra e rilasciata lo scorso 15 agosto. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Giustizia di Washington. Secondo quanto si legge nel documento, la petroliera Grace 1 trasportava oltre 2 milioni di barili di petrolio e circa 995.000 dollari, soggetti a decadenza sulla base di una denuncia del governo degli Stati Uniti. Jessie K. Liu, procuratore degli Stati Uniti per il distretto della Columbia, ha dichiarato che l'autocisterna e il suo contenuto dovrebbero essere confiscati a causa delle violazioni dell'International Emergency Economic Powers Act, per frodi bancarie, riciclaggio di denaro e per violazione dello statuto di decadenza del terrorismo. In particolare, il tribunale chiede il sequestro della petroliera Grace 1 per l'uso illecito del sistema finanziario degli Stati Uniti per sostenere e finanziare la vendita di prodotti petroliferi da parte dei Guardiani della rivoluzione, i pasdaran, alla Siria. (Res)