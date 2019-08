Difesa: Russia preoccupata per ipotesi dispiegamento truppe Usa in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si riserva il diritto di rispondere nel caso venisse attuato un dispiegamento di forze armate Usa in Polonia. Lo ha affermato il senatore russo Frants Klintsevich, membro della commissione del Consiglio della Federazione per la difesa e la sicurezza, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". Le parole del senatore arrivano in risposta a quanto affermato nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz, secondo cui il dispiegamento di truppe statunitensi nel paese "conterrebbe la Russia" in maniera maggiore rispetto allo schieramento in Europa occidentale. "Si tratta di una questione assurda: perchè dovrebbero 'contenere la Russia' impiegando inutilmente strumenti e capitale umano?", ha affermato Klintsevich, rilevando al contempo come la proposta di Varsavia andrebbe ad incrementare le tensioni militari in Europa. (segue) (Rum)