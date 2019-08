Difesa: Russia preoccupata per ipotesi dispiegamento truppe Usa in Polonia (2)

- Negli ultimi mesi sono stati fatti dei "progressi significativi" fra Polonia e Stati Uniti in merito alla costruzione della base militare Usa sul territorio del paese dell'Europa centrale, il cosiddetto "Fort Trump", come ha affermato il vice ministro della Difesa polacco Tomasz Szatkowski. "Dopo l'ultima seduta del gruppo speciale che studia il progetto posso dire che per Fort Trump abbiamo fatte progressi significativi. Siamo molto vicini ad un accordo finale, ci sono tutte le potenzialità per una presenza continua e rafforzata dell'esercito degli Stati Uniti in Polonia", ha spiegato il vice ministro. Ora è importante che il Congresso statunitense "mostri il suo interesse per Fort Trump", ha aggiunto Szatkowski. (segue) (Rum)