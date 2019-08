Difesa: Russia preoccupata per ipotesi dispiegamento truppe Usa in Polonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo viaggio a Washington alla fine di ottobre, il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha tenuto colloqui con John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump, nell'ambito di una serie di sforzi da parte del governo a Varsavia per avere più truppe statunitensi di stanza in Polonia in relazione alle "politiche aggressive della Russia". La Polonia ospita già truppe statunitensi temporanee come paese membro della Nato, e sta installando uno scudo di difesa missilistica statunitense a Redzikowo, nel nord del paese. Il parlamentare polacco Adam Bielan ha detto che una decisione su una possibile nuova presenza permanente di truppe statunitensi in Polonia sarebbe stata presa nel 2019. Blazej Spychalski, portavoce del presidente polacco Andrzej Duda, ha dichiarato alla fine di settembre che Varsavia voleva spendere circa 1,6 miliardi di euro per costruire infrastrutture per i soldati Usa in Polonia, tra cui alloggi, strutture educative e mediche. (segue) (Rum)