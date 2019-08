Difesa: Russia preoccupata per ipotesi dispiegamento truppe Usa in Polonia (6)

- Nel maggio 2018, il ministero della Difesa polacco ha pubblicato un documento in cui si afferma che la Polonia era pronta a pagare 1,5-2 miliardi di euro per la creazione di una base militare permanente degli Stati Uniti nel paese. Inizialmente si ipotizzava la costruzione della base Usa nelle città di Bydgoszcz o Torún. Nel documento viene delineata al governo e al Congresso statunitense “l'esigenza chiara e attuale di una divisione corazzata Usa schierata in modo permanente in Polonia”, oltre all'impegno di Varsavia “nel fornire un sostegno significativo che possa raggiungere gli 1,5-2 miliardi di dollari, stabilendo delle installazioni militari congiunte e facilitando gli spostamenti delle forze statunitensi”. (Rum)