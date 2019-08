Roma: controlli a tappeto della Polizia su strutture turistiche e di ristoro in mese agosto

- Dai controlli effettuati nel mese di agosto dagli agenti della Polizia amministrativa e sociale della Questura emerge che sono almeno tre le irregolarità riscontrate nel quartiere Esquilino di Roma sulle strutture ricettive e di ristoro. Un ristorante cinese è stato chiuso per gravi carenze igieniche con la conseguente distruzione di circa 40 kg di alimenti, mentre una struttura ricettiva risultata abusiva è stata immediatamente cessata. Sempre nella stessa zona è stata sanzionata penalmente un’altra struttura turistica per omessa comunicazione degli alloggiati, per omesso versamento delle tasse di soggiorno e mancanza della certificazione antincendio. A Trastevere è stato multato, invece, il titolare di un minimarket per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito, per l'ampliamento dell'attività senza scia e per carenze igieniche generali. Sempre nel cuore della movida è stato denunciato penalmente per frode anche il titolare di un circolo italo greco per mancate indicazioni su alimenti somministrati e per l'attività di esercizio pubblico abusivo sotto la parvenza di circolo. Nei dintorni della Capitale una multa da 40mila euro è stata elevata nel comune di Ciampino a una struttura che aveva ampliato la capacità ricettiva per 50 posti letto e non aveva la cartellonistica di sicurezza antincendio. Ad Anzio un market che somministrava abusivamente alcolici è stato multato per 5mila euro, mentre 4mila euro di sanzione hanno interessato nel complesso due ristoranti che non osservavano le procedure Haccp. Infine, sempre ad Anzio, un lido con chiosco bar autorizzato a spettacoli musicali è stato multato per 400 euro a causa della mancanza di tabelle alcolemiche. Numerose altre verifiche sono state svolte per la tutela degli avventori e fruitori degli esercizi pubblici e della regolarità nella gestione delle attività aperte al pubblico.(Rer)