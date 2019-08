Governo: M5s, e anche oggi ministri Lega si dimettono domani (2)

- Il M5s sottolinea, poi, che "hanno dimostrato di ignorare i problemi dei cittadini, badando solo a capitalizzare. Hanno tradito gli italiani solo per gonfiare la propria pancia elettorale. Questo non è cambiamento, sembra di rivedere gli anni più bui della politica italiana. Siamo rimasti gli unici a garantire gli italiani e non molleremo di un solo centimetro. Adesso avanti con il taglio di 345 poltrone", conclude il post dei pentastellati, "che produrrà un risparmio di 500 milioni a legislatura". (Rin)