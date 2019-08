Governo: Giro (FI), Berlusconi rappresenterà in modo chiaro nostra posizione

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, scrive in una nota che "Silvio Berlusconi rappresenterà, come sempre, in modo chiaro e non contraddittorio la posizione di Forza Italia in questo difficile passaggio politico istituzionale, che oscilla come un pendolo fra una possibile crisi di governo e il suo esatto contrario. E lo farà nel momento e nelle sedi previste. Ogni altra suggestione diffusa dalla stampa", conclude il parlamentare, "è frutto di congetture e di illazioni che lasciamo volentieri ad altri". (Com)