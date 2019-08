Thailandia: gruppo armato Brn rende nota apertura al dialogo con il governo

- Il Barisan Revolusi Nasional (Brn), il maggior gruppo insurrezionale armato che opera nella zona meridionale della Thailandia, ha dato notizia di un primo contatto con le autorità locali per aprire negoziati di pace. La formazione musulmana, minoranza in un paese in gran parte di cultura buddista, è ritenuta responsabile dell'uccisione di circa 7000 persone negli ultimi 15 anni. I dirigenti del Brn, riportano i media regionali, hanno incontrato venerdì una delegazione del governo thailandese in una non meglio identificata località del sudest asiatico. Al centro dei colloqui la richiesta di liberare tutti i prigionieri sospettati di avere legami con la guerriglia e l'apertura di indagini indipendenti e trasparenti su presunti abusi delle forze di sicurezza locali. Al momento, sottolineano i media, si tratta di un primo contatto esplorativo, ma comunque significativo vista l'assenza di dialogo sin qui registrata. Il gruppo armato si batte tra le altre cose per l'indipendenza della storica regione di Patani, nel nord della penisola malese, che ricomprende il nord della Malesia e le province meridionali della Thailandia. (Cip)