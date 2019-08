Business news: Banca centrale Serbia, Pil al 3,1 per cento nel secondo trimestre

- La Serbia ha registrato una crescita economica pari al 3,1 per cento nel secondo trimestre dell'anno: sono i dati diffusi dalla banca nazionale serba (Nbs) e rilanciati dalla stampa locale. Secondo il vicedirettore della Nbs, Milan Trajkovic, la crescita è stata principalmente trainata dal settore dell'edilizia, che ha registrato un più 20 per cento, e da quello dei servizi che ha conseguito un più 4 per cento. I risultati, ha aggiunto Trajkovic, sono in linea con le previsioni tracciate dall'istituto centrale di un 3,5 per cento per il 2019. Le previsioni della Banca nazionale coincidono con quelle del Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha mantenuto per l'economia della Serbia una crescita pari al 3,5 per cento nel 2019: lo ha reso noto a fine luglio il capo dell'ufficio Fmi a Belgrado, Sebastian Sosa. Secondo quanto riportava allora la stampa locale, Sosa ha confermato la tendenza positiva del paese sul piano fiscale. (Seb)