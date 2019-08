Business news: ministro Finanze slovacco richiama colleghi al risparmio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze slovacco, Ladislav Kamenicky, ha messo in guardia i suoi colleghi di governo sulle conseguenze del rallentamento economico, invitandoli al risparmio. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Kamenicky ha richiamato i dati sulla crescita economica della Slovacchia nel secondo trimestre di quest'anno, scesa all'1,9 per cento, ben al di sotto della previsione del 3,5. Se la frenata dovesse proseguire nella seconda metà del 2019, l'obiettivo di un pareggio di bilancio quest'anno sarebbe sicuramente minacciato. Il ministro ha ricordato che il bilancio del 2019 è stato calcolato sulla base di una previsione di crescita annuale del 4,5 per cento del Pil. "Tutti devono mostrare spirito di iniziativa, e invece di fare richieste al ministero delle Finanze per fondi aggiuntivi devono cominciare a risparmiare nei propri dipartimenti", ha detto Kamenicky. (Vap)