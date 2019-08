Business news: Uzbekistan, presidente Mirziyoyev, in prima metà 2019 cresciuti investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella storia dell'Uzbekistan, la quota di investimenti nel prodotto interno lordo del paese ha superato il 38 per cento. Negli anni precedenti, questa cifra non aveva superato il 25 per cento, ha dichiarato il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev durante una riunione del governo tenutasi nei giorni scorsi per discutere i risultati dello sviluppo socio-economico nazionali nella prima metà del 2019 e i compiti prioritari per la seconda metà del anno, secondo quanto riferito dal sito web ufficiale del presidente. Nel 2019, dichiarato Anno degli investimenti e dello sviluppo sociale in Uzbekistan, sono in corso sforzi su vasta scala per attrarre e sviluppare finanziamenti, in particolare investimenti diretti esteri. Nella prima metà dell'anno, gli indicatori dello sviluppo degli investimenti diretti esteri sono cresciuti di 2,7 volte, mentre i fondi prelevati dagli istituti finanziari internazionali sono aumentati di 3,7 volte. (Res)