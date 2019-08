Business news: Bei, in Azerbaigian investiti 96 milioni di euro dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) dal 2014 ha investito 96 milioni di euro dal 2014. È quanto riferito dall’istituto di credito internazionale all’agenzia di stampa “Trend”. La Bei ha riferito di aver erogato un prestito di 50 milioni di euro alla Banca internazionale dell’Azerbaigian, principale istituto del paese caucasico, per finanziare progetti promossi da piccole e medie imprese. "Sono stati firmati altri 45 milioni di prestiti per sostenere i progetti delle Pmi con AccessBank, il principale finanziatore del paese per le piccole imprese. Queste operazioni promuoveranno lo sviluppo del settore privato, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e all'aumento del tenore di vita in Azerbaigian", ha riferito la Bei. (Res)