Funerali Diabolik: a numero chiuso al Divino Amore di Roma entro fine settimana

- A dieci giorni dalla morte di Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras degli Irriducibili della Lazio e noto come Diabolik, è stata raggiunta un’intesa tra la Questura e la famiglia per lo svolgimento dei funerali. Le esequie saranno pubbliche ma a numero chiuso, l’accesso alla chiesa sarà consentito a un numero massimo di cento persone tra parenti, amici stretti e familiari. La chiesa sarà quella del Divino Amore, in zona Ardeatina a Roma, come richiesto dai familiari nell’ultima lettera inviata al Questore, al Prefetto di Roma e al ministro dell’Interno. Dopo diversi incontri a San Vitale, l’ultimo nel pomeriggio di ieri, è arrivato il via libera per una cerimonia pubblica che si terrà entro la fine della prossima settimana, probabilmente nel pomeriggio di giovedì, con largo anticipo sulla data del derby in programma per il primo settembre allo stadio Olimpico. Fabrizio Piscitelli, 53enne, è deceduto il 7 agosto scorso per un colpo d’arma da fuoco a seguito di un agguato nel parco degli Acquedotti a Roma. Le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti fanno pensare a un probabile regolamento di conti legato ai suoi precedenti nel traffico di droga. La Questura inizialmente aveva imposto una cerimonia privata alle sei del mattino, poi disertata da familiari, amici e tifosi. La preoccupazione sul fronte della sicurezza a San Vitale era ed è legata al possibile arrivo di un gran numero di esponenti di tifoserie, anche antagoniste tra loro. Tuttavia la chiesa del Divino Amore, proposta dalla famiglia, si trova alla periferia della Capitale e ha grandi spazi esterni per accogliere eventuali gruppi di tifosi in sicurezza: questo avrebbe permesso di poter giungere all'accordo che garantirà sia le richieste dei familiari, sia le necessità di ordine pubblico. Per l'occasione sarà previsto un presidio di sicurezza della Polizia che verrà definito nei giorni antecedenti alla cerimonia. (Rer)