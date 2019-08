Corea del Nord: Kim Jong-un presente venerdì a lancio di due nuovi missili (2)

- Il rapporto della "Kcna" giunge dopo che il governo di Pyongyang aveva decretato chiuso il dialogo inter-coreano attribuendone le responsabilità al vicino del sud. In una nota nota firmata dal portavoce del Comitato nordcoreano per la riunificazione pacifica si ribadiscono le dure critiche mosse dal Nord alle esercitazioni congiunte intraprese dalle Forze armate statunitense e sudcoreana, definendole una dimostrazione dell’ostilità di Seul nei confronti del Nord. “Come appare ormai chiaro, non abbiamo più nulla da discutere con le autorità sudcoreane, e non abbiamo alcun desiderio di sedere più con loro allo stesso tavolo”, recita la nota. (segue) (Git)