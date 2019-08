Sudan: corruzione, si apre a Khartum processo a ex presidente Bashir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa oggi l'apertura del processo per corruzione al deposto presidente sudanese Omar al Bashir. Lo ha dichiarato ai media locali il suo avvocato, Me Hicham al-Gaaly. In precedenza la prima udienza, stabilita per lo scorso 31 luglio, era stata aggiornata per l'assenza dell'imputato. Stando a quanto riporta il sito d’informazione “Baj News”, la decisione di rimandare l'apertura del processo è stata presa dopo che gli avvocati di Bashir, destituito l'11 aprile dopo 30 anni al potere, hanno chiesto che il caso fosse sospeso a causa dell’aggravarsi della sua salute psicologica a seguito della morte della madre, avvenuta a fine luglio. A giugno Bashir era stato formalmente incriminato con l’accusa di corruzione e riciclaggio di denaro dopo che nella sua residenza sono stati sequestrati più di 113 milioni di dollari in contanti. Nel maggio scorso Bashir aveva ammesso di essere responsabile dei casi di corruzione e riciclaggio che gli sono stati imputati dalla procura generale di Khartum, rivelando anche i nomi delle persone coinvolte. L’ex leader sudanese era stato inoltre chiamato nei mesi scorsi a giustificare i suoi presunti legami con terroristi che hanno portato il Sudan ad essere inserito nell'elenco statunitense dei paesi che sostengono il terrorismo insieme a Iran, Siria e Corea del Nord. (Res)