Ucraina: Dipartimento Stato Usa boccia politiche trasparenza fiscale Kiev

- Il governo ucraino ha fallito nel rispettare gli standard di trasparenza fiscale previsti e non ha fatto alcun progresso in questo contesto nell'ultimo anno. Questo quanto emerso da un rapporto pubblicato dal Dipartimento di Stato Usa, ripreso dai media di Kiev. L'Ucraina viene inserita nella lista dei paesi i cui governi "non sono riusciti a raggiungere gli standard minimi in termini di trasparenza fiscale", si legge nella nota. Nel rapporto si rilevano anche le promesse mancate fatte dalle autorità di Kiev nel migliorare gli standard di bilancio. (Res)