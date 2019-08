Trasporti: ritardi fino a 30 minuti su treni Av Roma Firenze

- Sulla linea Alta velocità Roma-Firenze il traffico dei treni è rallentato per un inconveniente tecnico all’altezza di Gallese. I ritardi registrati per i treni in viaggio arrivano fino a 30 minuti. Lo comunica il profilo Twitter Luceverde Roma. (Rer)