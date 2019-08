Governo: M5s, Salvini sceglie Berlusconi ma anche lui lo snobba (2)

- Il M5s rileva che "è incredibile, nemmeno lui si fida di loro, ma è costretto a starci insieme per farsi garantire le tv. E' il solito giochino di sempre, sono 30 anni che è così. Io ti do, tu mi dai. Ma a noi queste logiche non interessano. Il Movimento cinque stelle è un'altra cosa. Chissà cosa penseranno adesso coloro che negli ultimi mesi si erano avvicinati per la prima volta alla Lega. Salvini ha preferito Arcore a voi. E' vero, ha provato a fregarci tutti", conclude il post, "ma alla fine si è fregato lui. Ora tirate le somme". (Rin)