Perù: proteste contro compagnia cinese Cnpc, in fiamme ufficio nel nord del paese

- Un edificio della China National Petroleum Corp (Cnpc) nel nord del Perù è stato dato alle fiamme venerdì, nel corso di una serie di proteste che la popolazione locale porta avanti da giorni contro la compagnia energetica. Lo riporta il quotidiano "El Commercio" segnalando che al momento non si ha notizie di vittime ma solo di danni materiali. Da giorni i manifestanti bloccano le principali vie di accesso alla zona - nella provincia settentrionale di El Alto -, denunciando la Cnpc per non aver rispettato gli accordi stretti con le autorità locali quando le strutture industriali erano di proprietà della brasiliana Petrobras. Tra le altre cose, si lamenta la mancata contrattazione di personale locale e il basso salario garantito ai lavoratori. Secondo quanto riportano i media locali, la polizia ha successivamente frustrato il tentativo dei manifestanti di assaltare un commissariato locale. (Brb)